Lula recebe visita de Leonardo Boff

No dia em que completa um mês preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a visita do teólogo Leonardo Boff na tarde desta segunda-feira (7). Lula está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre pena de 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do triplex do Guarujá.

De acordo com o filósofo, Lula tem aproveitado os dias para ler e garantiu que seguirá candidato, mesmo com a prisão.

Encontrei um velho amigo posso dizer que ele está muito bem. Ele mandou o recado que é candidatísmo (...) Ele tem uma indignação justa de quem sofre por falsificações, mentiras com o objetivo de liquidar a candidatura dele e desmoralizar projetos que tem importância social inegável", afirmou Boff.