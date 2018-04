Lula recebe visita de advogados na prisão

São as primeiras visitas do ex-presidente desde que foi preso na noite de sábado (7)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na tarde deste domingo (8) a visita dos advogados José Roberto Batochio e Cristiano Zanini, que devem o petista.



Essas são as primeiras visitas que Lula recebe desde a noite de sábado (7), quando chegou à sede da Polícia Federal em Curitiba para começar a cumprir a pena de 12 anos e um mês de reclusão a que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



Os advogados chegaram à sede da PF por volta das 15h, carregando cada um uma mala e ficaram cerca de duas horas com o ex-presidente. As visitas foram autorizadas pelo juiz federal Sérgio Moro, que expediu o mandado de prisão contra Lula.



Pela regra da Polícia, as visitas de advogados só são permitidas de segunda a sexta-feira. Mas com a permissão, Lula pode receber os advogados já no primeiro dia.