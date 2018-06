Lula recebe terço encaminhado pelo Papa Francisco

Ex-presidente deve receber visita de Juan Grabois, que é Consultor do Papa Francisco para assuntos de justiça e paz, na tarde desta segunda (11)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira (11) um terço encaminhado pelo Papa Francisco. O presente será entregue em mãos por Juan Grabois, que é Consultor do Papa Francisco para assuntos de justiça e paz. Grabois visitará Lula na sede da Polícia Federal, em Curitiba.



O terço foi acompanhado de um bilhete, mas até o momento o conteúdo não foi divulgado pelo assessoria do PT. Lula está preso desde o último dia 7 de abril na sede da Polícia Federal. O ex-presidente cumpre pena de 12 anos e um mês de detenção pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo caso do triplex do Guarujá.



A visita a Lula do conselheiro do Papa estava marcada para às 16h. Após, Grabois participa de um ato religioso em homenagem ao ex-presidente Lula, em Curitiba. Ele também deverá participar do "Boa Noite, presidente", manifestação diária feita pelos apoiadores de Lula desde que ele começou a cumprir a pena.



Campanha

Mesmo cumprindo pena em Curitiba desde o mês de abril, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta sexta-feira (8), um vídeo promocional para sua campanha presidencial deste ano. No vídeo de pouco mais de três minutos, o petista conta sua história política e afirma que a lei "permite" a sua candidatura.