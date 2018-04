Lula recebe da PF cartas escritas por apoiadores

Segundo a Polícia Federal, desde que o ex-presidente começou a cumprir pena, várias mensagens já chegaram às mãos do petista; livros também podem ser entregues

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o último sábado (7), tem recebido em mãos dezenas de cartas escritas por apoiadores. De acordo com a Polícia Federal, desde que iniciou o cumprimento da pena, o petista já recebeu inúmeras mensagens, a maior parte escritas de próprio punho, pelos seus apoiadores.



Todas as cartas que chegam a Lula são recebidas na sede da Polícia Federal, na capital paranaense. Cabe a um grupo restrito de agentes, os únicos que têm contato direto com Lula, entregaram as mensagens ao ex-presidente. De acordo com a polícia, por serem muitas, não foi feita uma contagem exata de quantas já foram entregues.



Além de cartas, livros encaminhados por seus apoiadores também podem ser entregues a Lula. Outros materiais que não sejam autorizados pela PF são entregues aos advogados do petista. Entre as cartas entregues está a que foi escrita por nove governadores de esquerda e três senadores, que tiveram o pedido de visita ao ex-presidente negado pela Justiça Federal.



Segundo o advogado, Cristiano Zanin, que defende Lula, o petista tem passado boa parte do dia dentro da cela se dedicando à leitura. A preferência do petista tem sido o livro "Elite do atraso - da escravidão à Lava Jato ", de Jesse Souza. A obra critica a operação Lava Jato, mostrando suas origens no racismo e a desigualdade do país.



Nesta quinta-feira (12), o autor do livro participou de uma palestra com os militantes no acampamento Lula Livre, em Curitiba. O autor falou sobre a história do golpe parlamentar-judicial de 2016 e a perseguição contra Lula.