Lula passa 2ª noite no sindicato; apoiadores fazem festa

Ex-presidente permanece no seu berço sindical desde que o juiz Sergio Moro decretou a sua prisão na última 5ª; manifestantes fazem vigília

É grande a expectativa em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo (SP), onde o ex-presidente Lula permanece desde que o juiz federal Sérgio Moro determinou a sua prisão na última quinta-feira (5).





A expectativa é de que Lula se entregue à Polícia Federal neste sábado (7), após a missa, marcada para as 9h30, em homenagem à ex-primeira dama, Marisa Letícia, que faria 68 anos neste sábado.



Lula, que passou a segunda noite no local, acompanhado de amigos, apoiadores e familiares, ainda não se pronunciou e nem apareceu hoje (7) para a militância, que está em vigília no local.



São centenas de militantes, que se revezam para discursar em cima de um carro de som em apoio ao ex-presidente, que foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso tríplex. O clima é de festa. Rola música diversa no caminhão em frente ao sindicato, desde Clara Nunes a Chico Buarque.

Curitiba

Assim que se entregar, o ex-presidente será conduzido a Curitiba onde ficará em uma cela especial na superintendência da Polícia Federal. O local está isolado para vistantes externos e a movimentação nas imediações é só de profissionais da imprensa.

Também estão presos em Curitiba os ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Antonio Pallocci e Léo Pinheiro, dono da Construtura OAS , que em depoimento ao Juiz Sérgio Moro confirmou que o petista é o dono do triplex em Guarujá (SP).