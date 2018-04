Lula negocia para se entregar após missa para dona Marisa

Ex-presidente segue em conversações com a Polícia Federal para se apresentar apenas neste sábado (7) depois de participar de cerimônia em homenagem ao aniversário de sua mulher, morta no ano passado

A defesa do ex-presidente Lula e a Polícia Federal continuam as negociações para que o petista se entregue e comece a cumprir a pena. Entre os pleitos, está o desejo do ex-presidente de se apresentar apenas neste sábado (7) após a missa, que será realizada no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que marca o aniversário de dona Marisa Leticia, mulher do ex-presidente Lula, morta em fevereiro de 2017, segundo fontes da PF.



A cerimônia está marcada para as 9h30 no sindicato de São Bernardo (SP), onde o Lula permanece desde ontem, logo após o juiz Sergio Moro decretar sua prisão e dar um prazo até esta sexta-feira (6) às 17 para que ele se entregasse à Justiça em Curitiba. D. Marisa completaria 68 anos neste sábado.



O senador Lindbergh Farias subiu no carro de som para, a pedido de Lula, convidar a militância a participar da missa.



A assessoria de Lula havia informado que ele discursaria antes de esgotado o prazo, mas a informação é que o pronunciamento não deverá ocorrer nesta sexta.



Um avião da Polícia Federal já está disponível no aeroporto de São Paulo para o transporte do ex-presidente. A sede da Polícia na capital paranaense foi esvaziada para os preparativos da chegada do ex-presidente.