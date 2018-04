Lula ingressa novo pedido ao STF para não ser preso

A solicitação de nova liminar alega que o entendimento do Supremo é de que o TRF4 deve esperar prazo de embargos para autorizar a detenção

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ingressou na noite desta sexta-feira (6) no Supremo Tribunal Federal (STF) um novo pedido de liminar para que o petista não seja preso. É a segunda tentativa do dia de evitar a prisão do político. A primeira, julgada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi negada pelo ministro Felix Fischer.



O recurso pode ser analisado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, a qualquer momento. O novo pedido faz parte da negociação entre a Polícia Federal e a defesa do petista antes de se entregar. De acordo com o mandado de prisão despachado pelo juíz Sérgio Moro, Lula deveria ter se apresentado à Polícia Federal até às 17h desta sexta-feira. O prazo corresponde a uma "oportunidade" para o político se levado à prisão voluntariamente. No entanto, o ex-presidente permanece no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), há mais de 24 horas, em ato do PT contra a condenação.



A liminar traz argumentos semelhantes aos que basearam o habeas corpus negado pelo STJ. No novo pedido, os advogados questionam pontos da autorização do mandado de prisão feita pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) na tarde de quinta-feira (5). Para a defesa, o órgão deveria ter esperado o prazo para a análise do último recursos previsto em lei para condenados em segunda instância, conhecidos como embargos dos embargos.



A principal direfença entre o pedido negado no STJ e o novo ingressado no STF é que os advogados lembram debate realizado durante o julgamento do Supremo, que questionou a regra de prisão em segunda instância, realizado na última quarta-feira (4). Na ocasião, os ministros entendiam que ainda havia prazo para novos recursos no TRF4, com prazo de encerramento do ingresso na terça-feira (10).



Durante o julgamento, os ministros do STF chegaram a votar liminar, proposta pelo ministro Marco Aurélio Mello, que protegeria Lula da prisão até o prazo final dos embargos. O placar ficou em 8 a 2 contra a proposta.



Agilidade

No documento que autoriza o mandado de prisão, o TRF4 entende que o último recurso não poderia mudar a sentença, pois trata apenas de questionamentos pontuais da condenação. Desta forma, não seria necessário esperar o prazo para executar a sentença.



O mesmo entendimento foi acompanhado no despacho do juíz Sérgio Moro. No mandado, ele classificou os embargos dos embargos como uma "patologia protelatória" que "deveria ser eliminada do mundo jurídico".