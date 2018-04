Lula inaugurou a sede da Polícia onde ele ficará preso

Local foi inaugurado em 2007 quando Lula começava seu segundo mandato como presidente da República

A sede da Polícia Federal onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará preso em Curitiba foi inaugurada pelo petista. A placa que marca a inauguração do local, em fevereiro de 2007, fica bem na entrada do prédio onde ele deverá se entregar até às 17h desta sexta-feira (6).



No ano em que o prédio passou a funcionar, o político estava começando o seu segundo mandato como presidente da República. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo caso do triplex do Guarujá.



A investigação apontou que houve favorecimento ilícito no recebimento do apartamento triplex, no Guarujá, pela construtora OAS. Além disso, a empresa teria custeado o armazenado de bens do ex-presidente sem qualquer cobrança. A propina total seria de R$3,7 milhões.



Pedido de prisão

A ordem de prisão de Lula foi expedido na última quinta-feira (5), pelo juiz federal Sérgio Moro. Em seu mandato, o magistrado determinou que o ex-presidente não seja algemado.



"É vedada a utilização de algema em qualquer hipótese", afirmou Moro.



Segundo o mandado de Moro, foi preparada uma sala reservada para receber o ex-presidente da República, na sede da Polícia Federal em Curitiba.



"Esclareça-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de sala de estar maior, na própria superintendência para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física", disse.