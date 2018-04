Lula deve fazer discurso antes do prazo para se entregar

Petista deve falar em cima do caminhão de som na frente do sindicato; há chance dele se entregar ainda nesta 6ª à PF em São Paulo

Lula vai fazer um pronunciamento às 16h, em cima do caminhão de som, na frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde ele se encontra desde ontem, quando sua prisão foi decretada pelo juiz Sergio Moro, segundo assessoria do ex-presidente.



O discurso ocorrerá assim uma hora antes do prazo dado por Moro para que o petista se entregue à Justiça.



As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, formadas por movimentos populares como a CUT, o MST e o MTST, se reuniram no começo da tarde e fecharam um documento em que pedem a Lula que não se entregue.



O ex-presidente está reunido com advogados para decidir o que fazer. Há a possibilidade dele se entregar ainda nesta sexta-feira à PF em São Paulo.



A advogada Waleska Zanin, que atua no processo do tríplex, chegou à sede do sindicato pouco antes das 13h e está numa sala com o líder petista.



Mais cedo, a ideia que prevalecia era a de não se entregar, segundo aliados. De acordo com a assessoria de imprensa do ex-presidente, a única definição oficial é que ele não irá a Curitiba voluntariamente, como está escrito no despacho de Moro, e que aguarda o resultado de um pedido de habeas corpus que sua defesa fez ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).



Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no casao do tríplex a 12 anos de prisão e 1 mês.



*Com agências