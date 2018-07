ʽLula está sendo vítima do bloqueio de recursosʼ, diz Dilma

A ex-presidente da República afirma que o Poder Judiciário está cerceando a possibilidade do petista recorrer pela liberdade

A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, divulgou nota neste domingo (1), afirmando que Lula está sofrendo o cerceamento de recursos na Justiça. A manifestação ocorre dois dias após o petista ter uma pedido de liberdade negado.



"O ex-presidente Lula está sendo vítima do bloqueio de seus recursos por parte do Poder Judiciário. Todos os apelos apresentados pela defesa de Lula estão sendo indeferidos de forma sumária, por meio de medidas de caráter casuístico ou artifícios baseados em manobras astuciosas", afirma Dilma em nota.



Ainda de acordo com a petista os julgamentos do político tem sido trados de forma diferenciada. "Lula tornou-se vítima de uma interdição de seus direitos constitucionais. Se algum julgamento pode vir a beneficiá-lo, é adiado, suspenso e sequer entra na pauta dos tribunais. Se alguma decisão pode eventualmente lhe favorecer, é negada de pronto, sem ser submetida a exame", escreveu.



Na última sexta-feira (29), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) negou um pedido de liberdade ao ex-presidente. Na decisão, o magistrado também rejeitou outro recurso para que o pedido fosse analisado pela Segunda Turma, sendo feito um novo sorteio para relatoria.



A decisão de Moraes barrou a tentativa da defesa para que o pedido de liberdade fosse deliberado pelo mesmo colegiado que concedeu habeas corpus ao ex-ministro José Dirceu. A reclamação se dá sob uma petição, que também pedia liberdade, mas que o relator da Operação Lava Jato no STF, Edson Fachin, remeteu ao Plenário, para ser julgado pelos 11 ministros.



Os advogados pediam que fosse concedida uma liminar que garantisse a liberdade de Lula até que a petição fosse julgada pelo Supremo. O ex-presidente está preso desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Ele foi condenado a 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de favorecimento ilícito pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP), como forma de propina da OAS.