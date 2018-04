Lula está com a ‘serenidade de um inocente’, diz presidente do PT de São Paulo

O presidente do PT de São Paulo e pré-candidato do partido ao Palácio dos Bandeirantes, Luiz Marinho, afirmou que o presidente Lula acompanha o julgamento do STF com a "serenidade de um inocente".

"Lula nunca pediu privilégio para ele, o que ele exige é que se cumpra o que é garantido pela Constituição", afirmou Marinho.

Lula se encontra em uma sala privada dentro do sindicato, junto a amigos e companheiros políticos, como a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e os governadores Wellington Dias, do Piauí, e Tião Viana, do Acre.

No terceiro andar do edifício, militantes portanto bandeiras e instrumentos de som entoam gritos de guerra contra o STF e a favor do petista.