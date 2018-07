Lula 'está bastante paciente', diz advogado após visita

A defesa tentará reforçar pedidos para tirar Moro da relatoria das ações contra o ex-presidente alegando imparcialidade

O advogado Cristiano Zanin, que representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira (9) que o petista está "bastante paciente" após ter concessão de liberdade cancelada. A defesa esteve reunida com o político nesta manhã na Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso desde 7 de abril por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.



"[Lula] está bastante paciente. Ele sabe que a verdade vai prevalecer, que a inocência dele será reconhecida e que isso é uma questão de tempo", afirmou Zanin.



A defesa afirmou que está analisando o comportamento do juiz Sérgio Moro, que mesmo de férias interferiu na liminar que concedida a liberdade de Lula, alegando que desembargador plantonista não possui competência para tal. O caso pode ser utilizado para reforçar pedido para retirar as ações contra o ex-presidente da relatoria do juiz.



"Evidentemente que quando você tem um juiz de primeira instância, que está em férias e que não tem mais jurisdição sobre o caso, atuando para impedir o cumprimento de uma decisão proferida por um tribunal superior, que restabelecia a liberdade do presidente Lula, isso é muito preocupante. Isso é incompatível com o devido processo legal, com a garantia do juiz natural e reforça aquele aspecto de que o ex-presidente Lula não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Ele foi julgado por alguém que tem interesse em um desfecho no processo", afirmou.



Quanto ao comportamento da Polícia Federal, Zanin não quis detalhar. "Eu não tenho elementos concretos para fazer uma avaliação do comportamento da Polícia Federal. O fato concreto é que houve uma decisão proferida por um desembargador do TRF4, que tinha competência para proferir aquela decisão e que não foi cumprida.