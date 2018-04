Lula é o 1º ex-presidente brasileiro preso por crime comum

Antes dele, outros líderes ex-presidentes foram presos, mas por motivos políticos; o petista passará a cumprir pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro

Lula da Silva é o primeiro ex-presidente da República a ser condenado e preso pela Justiça por crime comum. Lula se entregou neste sábado (7) à Polícia Federal e segue para Curitiba onde cumprirá a pena de 12 anos e 1 mês, que foi decretada na quinta-feira (5) pelo juiz Sergio Moro.



Ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex à beira-mar no Guarujá (SP).



Antes de Moro expedir a ordem, a defesa do ex-presidente tentou evitar a prisão com um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o pedido foi negado.



Apesar de ser o primeiro ex-presidente a ser preso por crime comum, Lula não é o único que enfrenta problemas na Justiça. Desde a redemocratização, somente Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso não foram alvos de inquéritos ou de denúncias.



O ex-presidente José Sarney foi denunciado duas vezes pela Procuradoria Geral da República na Operação Lava Jato, acusado de receber propina de contratos superfaturados da Petrobras e de subsidiárias da estatal, como a Transpetro. Ele nega.