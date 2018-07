Lula é absolvido de acusação de obstrução de Justiça

Juiz do DF entendeu que não haviam provas contra o ex-presidente; essa é a primeira absolvição do petista nos processos a que responde

A Justiça do Distrito Federal absolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo em que ele era acusado de crime de obstrução de Justiça. Esse foi o primeiro caso em que o ex-presidente se tornou réu na Lava Jato e também é a 1ª absolvição nos processos a que Lula responde .



Lula era acusado de atrapalhar as investigações ao se envolver na tentativa de compra de silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, um dos delatores da operação. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Bernardo Cerveró , filho de Cerveró, fez uma gravação em que o ex-senador Delcídio do Amaral prometia ajuda financeira de R$ 50 mil mensais para a família do ex-executivo da Petrobras Cerveró e honorários de R$ 4 milhões para o advogado Édson Ribeiro, que, até então, comandava a defesa.



Ainda segundo a denúncia, em contrapartida, Cerveró silenciaria em sua delação premiada em relação a Delcídio, então líder do governo no Senado, a Lula, ao pecuarista José Carlos Bumlai, ao banqueiro André Esteves e aos demais acusados.



Porém, no entendimento do juiz federal Ricardo Leite, as provas eram insuficientes. Entendeu também que a acusação de obstrução de Justiça estava baseada somente em afirmações de delatores.



"O áudio captado não constitui prova válida para ensejar qualquer decreto condenatório . Há suspeitas também da ocultação de fatos por Bernardo e Cerveró", afirmou o juiz na decisão.



Absolvições

Também foram absolvidos nesse processo o ex-senador Delcídio do Amaral, o ex-chefe de gabinete de Delcídio Diogo Ferreira, André Esteves, Édson Ribeiro, José Carlos Bumlai e o filho dele, Maurício Bumlai.



A defesa de André Esteves divulgou nota criticando a "espetacularização" dos processos. "É importante neste momento deixar claro mais uma vez que a defesa reconhece que é um dever do Estado investigar, porém, toda e qualquer investigação deve ser feita dentro do devido processo legal, sem espetacularização e sem excessos. No caso concreto, a prisão inicial era completamente desnecessária e abusiva", consta no comunicado.