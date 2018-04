Lula diz que 'O Mecanismo' é acordo da Globo com a Netflix

Em ato público na noite da última segunda-feira (2), o ex-presidente criticou o seriado que fala sobre a Operação Lava-Jato

O ex-presidente Lula criticou o seriado "O mecanismo" da plataforma Netflix na noite da última segunda-feira em ato público com seus apoiadores no Rio de Janeiro. Em discurso, o petista afirmou que a série que trata da Operação Lava-Jato é um acordo entre a TV Globo e a plataforma de streaming.



"A TV Globo, embora seja o canal de maior audiência, não tem mais a mesma credibilidade. Agora eles fizeram um acordo com a Netflix, de contar uma mentira que a Globo não teve coragem de contar", disse



A crítica fez referência ao fato de a série ter colocado o personagem inspirado nele falando a frase "é preciso estancar a sangria" - originalmente dita pelo senador Romero Jucá (MDB-RR) e captada em grampo autorizado pela Justiça.



"Colocaram na minha boca o que o Jucá falou, colocaram o doleiro Alberto Youssef no comitê de campanha da ex-presidente Dilma Rousseff, e outros que tais", completou. O ex-presidente não foi o único a criticar a produção, na última semana, Dilma declarou que O Mecanismo "é uma versão distorcida da história, com tons típicos do fascismo latente no país".





Julgamento do STF

O ato aconteceu na região da Lapa, no Rio de Janeiro, e foi o último antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Com cerca de 2 mil apoiadores, a manifestação contou com a presença de personalidades e políticos como o compositor Chico Buarque, a presidenciável Manuela D'Ávila (PCdoB) e parlamentares de PT, PSOL, PSB, PDT, PCO e PCdoB.