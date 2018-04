Preso, Lula faz exame antes de seguir para Curitiba

Após deixar o prédio do sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista, no fim da tarde deste sábado (7), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi direto para a sede da Superintendência da Polícia Federal, na zona Oeste de São Paulo, onde irá fazer exame de corpo de delito. Após o teste, o político deverá seguir para o aeroporto de Congonhas, onde um avião da PF o levará até Curitiba, no Paraná.



A previsão é de que o ex-presidente desembarque na capital paranaense ainda neste sábado, por volta das 22h. O político já tinha tentado se entregar mais cedo, porém foi barrado por militantes e teve de voltar para a sede do sindicato.



Pelo prazo inicial, Lula deveria ter se entregado à Polícia ainda na tarde da última sexta-feira (6), em Curitiba. O juiz Sérgio Moro determinou a prisão depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região autorizou início do cumprimento da pena de 12 anos e um mês, a qual o ex-presidente foi condenado pelo tríplex do Guarujá.



A defesa tentou protelar ao máximo a entrega de Lula em busca de um habeas corpus que livrasse o político da prisão. Porém todos os pedidos, tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto no Supremo Tribunal Federal (STF), foram negados.



Na capital do Paraná, o policiamento já foi reforçado para receber o ex-presidente. Desde o começo da tarde, agentes da Polícia Militar fecharam vias e fizeram bloqueios próximos ao prédio da Polícia Federal.



Manifestantes que apoiam o ex-presidente estão concentrados no local desde cedo. A previsão é que caravanas do interior do estado vá até Curitiba, onde os militantes prometem uma vigília, na frente da Polícia Federal. Um helicóptero faz rondas no local