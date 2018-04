Lula confirma que vai se entregar; 'meu crime foi por pobre na universidade'

Ao lado de lideranças e religiosos, ex-presidente fala pela primeira vez após ter sua prisão decretada pelo juiz Sergio Moro na última quinta-feira (5)

Depois de quase 40 horas de permanência, em clima de tensão e muita negociação com a Polícia Federal, numa vigília que atraiu milhares de simpatizantes, militantes e defensores, Lula resolveu falar.



Por quase uma hora, o ex-presidente discursou para a multidão aglomerada no entorno do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. E foi desse lugar histórico em sua biografia que Lula, de cima de um caminhão de som, falou.



Em seu discurso, prometeu se entregar à Polícia Federal e que o faria para "provar que eles estão errados" e que a sua condenação e consequente decreto de prisão foram um ato político, embora transcorridos dentro da normalidade jurídica e das leis.



"Meu crime foi colocar pobre na universidade", bradou o ex-presidente. Ele centrou seu ataque em três vertentes principais: o Ministério Público, o juizado (nominalmente Sergio Moro) e os meios de comunicação, com ênfase à TV Globo.



No discurso, Lula disse que sua prisão era "sonho de consumo" da elite e dos poderosos do país.



Outro ponto em que ele foi bastante enfático foi quando acusou a mídia de, com reportagens sobre envolvimento de sua família em supostos atos ilícitos, ter acelerado a morte de dona Marisa Letícia. "Eu sempre disse isso, não tenho dúvida disso", falou.



Veja principais pontos do discurso:

Logo no início, Lula começou fazendo campanha para os candidatos de esquerda. Primeiro citou Guilherme Boulos, pré-candidato à Presidência da República pelo PSOL e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). "Esse garoto tem futuro", diz.

Depois, elogiou a Dilma. Segundo ele, "Dilma é a mais injustiçada das políticas, acusada de não saber conversar. A Dilma foi a pessoa que me deu a tranquilidade de fazer quase tudo na Presidência da República".

A ex-presidente, que sofreu impeachement, será candidata ao Senado por Minas nas próximas eleições de outubro.

O terceiro afagado por Lula foi Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, que era cotado para ser vice na chapa de Lula na eleição deste ano. Outras lideranças, como Luiz Marinho e Gleisi Hoffmann, também foram lembrados por Lula.

No carro de som estavam os ex-ministros como Orlando Silva, Celso Amorim, que também foi homenageado por Lula. Eduardo Suplicy, que passou mal, foi outro a ser lembrado.



Lula relembra história do sindicato

"Parte da democracia a gente deve, desde 1978, a este Sindicato dos Metalúrgicos. Aqui aprendi sociologia, economia, química e a fazer muita política", disse.

"Cada vez que tinha dúvidas ia ter com a peãozada. Tinham 140 mil professores nas fábricas", acrescentou.

"Nunca esqueci o número da minha matrícula no sindicato: 25.986, de setembro de 1968". Hoje em dia, diz, "ainda sou considerado presidente deste sindicato.

Antes de apresentar o ator, Osmar Prado, relembrando seu personagem Tabaco, que tinha três mulheres, Lula diz que "com essa gente que a gente vai construir a nova história deste país", frase seguida por palmas pelos militantes.

‘Não os perdoo’

"A Globo mentiu, a polícia mentiu que era meu o tríplex. O Ministério Público mentiu; o Moro também mentiu que era meu. Por isso, estou indignado, fiz muito e não os perdoo por ter passado para a sociedade a ideia de que eu sou um ladrão".

"Nenhum deles, diz, tem coragem ou dorme com a consciêcia tranquila, como eu dormo", acrescentou.

"Não posso admitiu que um procurador diga que o PT é uma organização criminosa, e que o Lula por ser o líder é o chefe", disse ele.

"Tenho mais de 70 horas de Jornal Nacional me torturando e mais de 70 capas de revista me atacando. Quanto mais eles me atacam, mais cresce a minha relação com o povo brasileiro", falou.



'Meu crime foi por pobre na universidade'

"Qual é o crime que eu cometi?", perguntou. Sonhei que era possível governar, envolvendo pessoas pobres. Sonhei que um metalúrgico consegue cuidar da educação melhor do que um diplomado", afirmou.

"Eu cometi esse crime. Se crime foi por colocar pobre, negro na universidade, pobre viajar, então sou culpado; o crime que eu cometi e vou continuar sendo criminoso, acrescentou.

Petista também culpou a imprensa e o Ministério Público do que ele considerou a "antecipação" da morte de Marisa.

Lula disse ainda que não era contra a operação Lava Jato. "Na operação Lava Jato se pega bandido, tem que pegar bandido mesmo e prender rico. Todos nós queremos isso", continuou ele.



'Vou atender o mandado deles'

"Eles não querem o Lula de volta. Não querem pobre na universidade. Pobre ter carne de primeira, andar de avião", acrescentou Lula.

"Outro sonho de consumo deles é a fotografia. Fico imaginando a tesão da Globo e da Veja com uma fotografia minha preso. Vai ter orgasmos múltiplos", disse.

"Eu vou atender o mandado deles. Não adianta acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não sou um ser humano. Sou uma ideia. Vocês vão ter que virar Lula", declarou.

"Quantos mais dias me deixarem lá, mais Lulas vão nascer. Eu não estou escondido. Para eles saberem que eu não tenho medo. Vou terminar com uma frase de uma menina de Catanduva: "Os poderosos podem matar uma, duas, mas jamais vão conseguir deter a chegada da Primavera."

Saio com a cabeça erguida. Vou provar minha inocência'

Antes de terminar o discurso, em tom de campanha Lula criticou a política do governo atual.

"Queremos mais casas, mais escolas, mais segurança. Não queremos repetir a barbaridade que ocorreu contra a Marielle", afirmou

"Não vamos deixar vender a Caixa, destruir o Banco do Brasil", acrescentou, dizendo que iria provar sua inocência.

"A história vai provar que quem cometeu crime foi delegado e o juiz que me julgou e o Ministério Público que me acusou. Eu sairei desta mais forte e inocente. Não tenho como pagar o carinho e o respeito de vocês", falou.

"Este pescoço aqui não vai abaixo. Vou sair de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá, vou provar minha inocência", disse Lula, no fim do discurso, agradecendo aos militantes pelo apoio.

O juiz Sergio Moro decretou a prisão de Lula na quinta-feira (5) e deu-lhe até às 17h desta sexta (6) para ele se entregar, mas o presidente negociou sua rendição para depois da missa para sua mulher. A defesa do ex-presidente Lula entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o recurso foi negado pelo ministro Edson Fachin neste sábado (7).

Sucessores

Quase no fim do discurso, Lula citou Manuela D'ávila e Guilherme Boulos como os sucessores de suas ideias.



Falou também que sua prisão não irá impedir que suas ideias continuem a se propagar. "Elas já estão no ar."