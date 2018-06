Lula comentará jogos do Mundial em programa do sindicato

CONFIRMADO: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA VAI COMENTAR A COPA COM EXCLUSIVIDADE

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai comentar os jogos da Copa do Mundo da Rússia. A opinião dele será lida no programa do jornalista José Trajano, na TVT (TV dos Trabalhadores), emissora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.Os comentários serão enviados por meio de carta. "Ele vai escrever suas impressões, manda para a gente, e a gente coloca na tela, com aspas. Você vai poder ler e ouvir na voz de um locutor", informou Trajano nas redes sociais nesta sexta-feira (15).O primeiro programa com as impressões do ex-presidente será transmitido na próxima segunda-feira (18), um dia após o primeiro jogo do Brasil na Copa, contra a Suíça.Lula está preso em Curitiba, no Paraná, desde abril deste ano e cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no "caso triplex".