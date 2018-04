Lula ainda não toma banho de sol, se dedica à leitura e comemora taça do Corinthians

Detido desde sábado, ex-presidente tem se encontrado com o advogado Cristiano Zanin e lê livro crítico à operação Lava Jato

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem ficado a maior parte do tempo na prisão lendo. Segundo seu advogado, Cristiano Zanin, a preferência do petista tem sido o livro "Elite do atraso - da escravidão à Lava Jato ", de Jesse Souza. A obra critica a operação Lava Jato, mostrando suas origens no racismo e a desigualdade do país.

"Ele está lendo e passando o tempo principalmente com a leitura. Um dos livros que o presidente está lendo é a Elite do Atraso, de Jesse Souza", contou o advogado, que esteve por mais de uma hora com Lula nesta segunda-feira (9).

Zanin é a única pessoa que tem visitado o ex-presidente todos os dias desde sábado (7), quando Lula foi preso e começou a cumprir a pena em regime fechado na sede da Polícia Federal em Curitiba. Segundo ele, Lula ainda não saiu para o banho de sol a que tem direito, de duas horas por dia. "Isso está sendo organizado. É uma questão interna da Polícia que está sendo organizada ainda", disse.

Ainda de acordo com o advogado, embora esteja confinado em uma cela de 15 metros quadrados, Lula está sereno. "Está bem, sereno, mas indignado com o fato de estar preso sem ter cometido nenhum crime. Seguiremos com todas as medidas jurídicas cabíveis para que essa prisão seja revogada", afirmou.

Corinthians

O advogado confirmou que Lula está com uma televisão em seu quarto, um benefício não estendido a outros presos da operação Lava Jato detidos em Curitiba. O petista, segundo o advogado, ficou feliz com o título do seu time, o Corinthians, no Campeonato Paulista. "Ele assistiu ao jogo e ficou bastante contente com a vitória", afirmou.