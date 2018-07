Lula achou que ficaria preso por uma semana, diz Monja Cohen após visita

A missionária visitou o ex-presidente nesta tarde e comentou a rotina do petista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta segunda-feira (30), a visita da Monja Coen Roshi, budista brasileira missionária da tradição Soto Shu. Após o encontro de cerca e uma hora, ela afirmou que Lula foi surpreendido pelo tempo que ficaria na cadeia.



"Ele falou: eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. Eu disse que eu também. Nós queríamos que fosse apenas uma semana. Mas seja o tempo que for, estamos juntos", afirmou, se dirigindo aos ativistas que acampam próximo a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o petista está preso.



Segundo Cohen, o ex-presidente tem acalmado familiares que chegam nas visitas. "Ele disse que às vezes vai algumas pessoas lá reclamar, dizer que está com raiva, e ele diz: você não precisa ter raiva, se não entra na mesma energia que daqueles que são mals", afirmou. .



Ainda de acordo com a monja, o ex-presidente tem uma esteira que diz que comprou em seu governo e tem usado o tempo livre para ler. "Acorda, depois toma café da manhã, faz exercício, depois lê, estuda. Está lendo muita coisa. Leu muito sobre os povos negros", contou.



Lula comentou sobre ter bancado a esteira pois a sede da Polícia Federal onde está preso foi inaugurada pelo próprio petista, em fevereiro de 2017. No ano em que o prédio passou a funcionar, o político estava começando o seu segundo mandato como presidente da República. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo caso do triplex do Guarujá.