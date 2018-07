Luiz Estevão obtém liminar para não usar algemas

O desembargador federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal em Brasília (TRF-1), concedeu liminar solicitada pela defesa do ex-senador Luiz Estevão, e ele não precisará usar algemas ao ser transportado para audiências na Justiça.

Luiz Estevão está preso no Complexo Penitenciário da Papuda desde março de 2016, condenado a 28 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa, estelionato e peculato. A ação da defesa é uma queixa contra o fato de o empresário ser algemado com as mãos às costas e levado aos compromissos judiciais no bagageiro da viatura. Segundo os advogados, "algemar o ex-senador, colocando-o sem qualquer proteção em cubículo metálico de uma viatura [...] é expô-lo a batidas contra a estrutura do veículo [...] sujeitando a pessoa não só a extremo e desnecessário desconforto."

Ney Bello acatou o entendimento e, em decisão, disse que o ex-senador, de 69 anos, "não ostenta condição física apta a colocar em risco a segurança de seu transporte ou de que venha empreender fuga".

"À forma como foi transportado na viatura, expondo-o à grave risco de se machucar seriamente ou mesmo colocando-se em perigo sua vida, vez que foi algemado com as mãos às costas e, em seguida, sem qualquer preocupação com sua segurança", diz o despacho do desembargador, acrescentado que os policiais estão autorizados a algemar Luiz Estevão em caso de insubordinação.

Desde 19 de julho, Luiz Estevão ocupa uma cela na ala de segurança máxima da Papuda após denúncias de que o político, junto com o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA) e o ex-deputado Márcio Junqueira (Avante-RR) tinha regalias na cadeia.