Lista de presidenciáveis se redefine com convenções: dois já desistiram

Cinco pré-candidatos foram confirmados e dois já caíram fora da disputa pelo Palácio do Planalto, confira

A primeira semana de convenções partidárias já eliminou dois nomes da lista de presidenciáveis, que contabilizava 17 pré-candidatos. Na última quinta-feira (26), Aldo Rabelo (SDD) anunciou a desistência da candidatura. No mesmo dia, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) também desistiu.

A desistência da dupla está diretamente relacionado à decisão dos partidos de ambos, que integram o chamado Centrão, de confirmar apoio à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB). O nome do tucano à disputa será sacramentado convenção do PSDB, que será realizada no dia 4 de agosto. A esperança do SDD é que Rabelo aceite ser vice na chapa do ex-governador de São Paulo até lá, mas o ex-ministro do governo Lula já afirmou que não está tentando ser vice de ninguém na disputa.



Já o DEM, depois de desistir da candidatura própria, não cobiça nem mesmo a vice ao lado do tucano. O deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara, mira agora a reeleição ao Legislativo. "Serei candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro e mais uma vez empenharei o novo mandato que espero ter a honra de conquistar", afirmou.



Na disputa pela vaga de vice, a busca dos partidos que integram o Centrão é por um nome que equilibre a chapa do tucano, puxando apoio de centro-esquerda. Contudo, com uma possível resistência de Aldo Rebello na indicação, o DEM, que coordena as negociações do grupo, já trabalha com a possibilidade de indicar alguém do PP. O nome mais cotado passa a ser da vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho.



Regionalização

As lideranças das siglas reforçaram o discurso pela defesa de um programa de governo que "dialogue" com diferentes seguimentos, e reconheceu que o principal desafio será reforçar o nome do tucano para além de São Paulo.

O presidente nacional do DEM, ACM Neto, afirmou que o nome de Alckmin foi o único que garantiu um consenso no partido. Contudo, reconheceu que "ele (Alckmin) vai ter que ter uma visão regionalizada. "Sabemos que o Brasil em geral é diferente de São Paulo", disse o líder do partido.



O ex-ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM-PE), afirmou que a própria busca pelo vice também buscará fortalecer a "percepção do imaginário popular de complementação".