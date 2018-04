Líderes da esquerda anunciam agenda fora do país em defesa de Lula

Políticos tentarão dar visibilidade a prisão do ex-presidente e pressionar as autoridades por um habeas corpus

Pré-candidatos à presidência da República Pública pelos partidos de esquerda Manuela D'Àvila (PCdoB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão iniciar nesta semana uma série de mobilizações internacionais em defesa da liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Na quinta-feira (12), Manuela embarca para agendadas a serem cumpridas na Argentina e no Uruguai. Boulos estará em Portugal no fim da semana. A ex-presidente Dilma Rousseff já está a Espanha.



"A nossa resistência internacional será intensa. Vamos nos dividir para estarmos onde pudermos. É preciso que o mundo saiba que o Brasil tem hoje seu principal líder político preso. É preciso que o mundo saiba que essa prisão é política e sem provas", afirmou Manuela D'Àvila, que discursou na manhã desta segunda-feira (9) para a militância no acampamento Lula Livre, em Curitiba.



Em órgãos internacionais, um processo movido pela defesa se Lula já foi aceito de forma preliminar pela Organização das Nações Unidas (ONU). O processo é contra abusos cometidos pelo juiz federal Sérgio Moro, que expediu o mandado de prisão contra o petista.



Na última sexta-feira (6), os advogados de defesa do petista chegaram a protocolar junto ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, uma medida cautelar com um pedido de liminar para que o governo brasileiro impeça a prisão de Lula até o fim de todos os recursos jurídicos.