Líder do 'Vem pra rua' comenta prisão de Lula

"O nosso próximo passo, será pelo fim do foro privilegiado", adiantou Adelaide Oliveira. O foco do grupo este ano é o projeto #tchauqueridos, programa que irá divulgar para a população, a vida pregressa nos últimos quatro e oito anos, dos atuais representantes políticos do Brasil. "Quando as pessoas forem votar nesta eleição, elas irão ter noção de quem vão eleger" completou Adelaide. A previsão de lançamento do projeto está para o mês de maio ou junho.





Adelaide Oliveira, líder nacional do movimento "Vem pra rua" declarou ao Destak que não se surpreendeu com o mandado de prisão contra o ex-presidente Lula, emitido nesta quinta-feira (5) pelo juiz Sérgio Moro. O movimento ao qual representa esteve manifestando nas ruas, na terça-feira (3), em mais de 120 cidades pelo Brasil."Por um lado é normal, me parece o curso natural, já que o STF rejeitou o habeas corpus ontem. Esta decisão nos dá uma sensação de missão cumprida, já que estamos protestando nas ruas há quatro anos. Começamos agora, realmente, a ver o fim da impunidade no Brasil", comentou Adelaide ao Destak.O movimento "Vem pra rua" foi criado em outubro de 2014. Atualmente cerca de cinco mil pessoas integram o grupo. Além das ruas, o movimento investe pesado em mobilizações via redes sociais. Sua página no Facebook tem um milhão e setecentos mil seguidores. Os pilares do grupo são baseados na luta pelo fim da corrupção, renovação política e pelo fim do foro privilegiado.