Lewandowski proíbe privatizações sem a autorização do Legislativo

A decisão abrange estatais geridas por governos estaduais e municipais

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu nesta quarta-feira (27) uma liminar que proíbe a privatização de empresas públicas de economia mista sem o aval do Legislativo. A decisão atende a pedido de associações que representam funcionários das estatais e gera efeito para o governo federal, estadual e municipal.



O tema chegou até o Supremo por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ingressada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/Cut) e a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenaee). Elas defenderam ser inconstitucional a Lei 13.303/2016, que trata do estatuto jurídico das empresas públicas. O texto regulamenta as mudanças no regime societário e também nas regras de investiduras em cargos de gestão. Pela legislação, a criação de empresas públicas se dá pela aprovação do Legislativo e, sendo assim, as entidades defenderal que a eventual retirada do Estado do comando também deve ter o mesmo entendimento.



"Se o Estado, por meio de lei formal, entendeu ser caso de intervenção para atender aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, nos termos do art. 173, caput, da Constituição Federal, não poderia o Poder Executivo, por decisão exclusiva, decidir que a intervenção não se justifica", alegaram as associações na ADI.



O texto citou ainda a Eletrobras e os impactos na venda de ativos, caso houvesse alterações por meio de decreto. "Ressalte-se, em especial, que a anunciada alienação de ativos da Eletrobrás, de suas controladas e subsidiárias, a qual seria, se de fato viesse a ocorrer, diretamente impactada pela decisão que o Supremo Tribunal Federal proferir neste processo. Como a empresa é sociedade de economia mista, é concreto e imediato o risco de parte de seus ativos serem alienados", consta no documento.



Ao deliberar, o ministro Ricardo Lewandowski concordou com a necessidade do tema ser analisado pelo Legislativo. "Ainda que a eventual decisão do Estado de deixar de explorar diretamente determinada atividade econômica, constante do art. 173 da Constituição Federal, seja uma prerrogativa do governante do momento, não se pode deixar de levar em consideração que os processos de desestatização são conformados por procedimentos peculiares, dentre os quais, ao menos numa primeira análise do tema, encontra-se a manifestação autorizativa do Parlamento", escreveu no voto.