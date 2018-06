Lewandowski assume a presidência da Turma responsável pela Lava Jato

O ministro foi eleito nesta terça-feira (5) para o comando da Segunda Turma e começa as atividades na próxima semana

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu nesta quinta-feira (5) o ministro Ricardo Lewandowski como o novo presidente. O colegiado é responsável pelos processos da Operação Lava Jato. Ele substituirá o ministro Edson Fachin.



A presidência das Turmas muda em um rodízio que ocorre a cada ano. De acordo com o regimento interno do Supremo, o magistrado mais antigo na Corte e que ainda não assumiu o posto, faz a sucessão. Desta forma, a eleição de Ricardo Lexandowski foi simbólica, no início da sessão desta terça-feira.



Após agradecer os colegiado, Fachin realizou um balanço de seu comando na Turma. Ele pontuou que foram realizadas 4.384 julgamentos. Além disso, ele classificou a atuação de Lewandowski como "serena".



A troca no comando da presidência não muda a relatoria das ações da Lava Jato, que vai se manter sob a responsabilidade de Edson Fachin. Quem comanda a turrma tem o papel de pautar as sessões de julgamento.



Também integram a Segunda Turma os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello.