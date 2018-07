Leiloado por ordem de Moro, imóvel de José Dirceu é vendido por R$ 465 mil

Casa, avaliada em R$ 750 mil, foi arrematada por comprador de São Bernardo do Campo

Três imóveis do ex-ministro José Dirceu foram a leilão judicial, na segunda-feira (16), em Curitiba. A venda das propriedades foi decidida pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, responsável pelos processos da Lava Jato.

Uma casa localizada no bairro da Saúde, em São Paulo, foi arrematada por R$ 465.187,50. Segundo a Marangoni Leilões, a casa estava avaliada em R$ 750.375,00 e teve 19 lances. O comprador, identificado como Jorge 1960, é de São Bernardo do Campo.

As outras duas propriedades de Dirceu - um imóvel comercial em Moema, na zona sul da capital; e uma chácara na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo – não receberam lances.

O ex-ministro foi condenado por Moro em duas ações penais, uma delas confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertinência a organização criminosa.



No dia 26 de junho, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a execução da condenação do ex-ministro José Dirceu a 30 anos de prisão na Operação Lava Jato. Com a decisão, o ex-ministro, que cumpria pena na Penitenciária da Papuda, em Brasília, foi solto.