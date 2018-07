LDO deve ser votada na próxima quarta-feira

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) deve votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na manhã da próxima quarta-feira (11) - e a expectativa dos deputados é que o tema seja analisado pelo plenário no mesmo dia, a partir das 14h.

O parecer do senador Dalírio Beber (PSDB-SC) propõe um orçamento austero para 2019. Entre as medidas a serem adotadas, estão o cancelamento de reajuste para servidores públicos, congelamento de benefícios como auxílio-alimentação e redução no limite de renúncias fiscais. Também não haverá reposições no caso de vacância no serviço público, a não ser nas áreas de educação, saúde, segurança pública, defesa e assistência social. Outra meta é a redução de 10% das despesas com custeio administrativo.

A crise econômica e fiscal do país justifica o que o relator qualifica como medidas "não simpáticas". A meta é não aumentar as despesas obrigatórias para o próximo governo. A proposta também segue recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), que apontou que no ano passado o país deixou de arrecadar R$ 354 bilhões com as renúncias fiscais, valor que representa 5,4% do PIB e 30,7% da receita primária. A redução do volume de incentivos, segundo o tribunal, reduzir o déficit previdenciário pela metade.