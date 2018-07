Lava Jato denuncia executivo de empresa americana por corrupção e lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal no Paraná (MPF) denunciou, nesta quinta-feira (12), o executivo Paul Bragg pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Segundo os procuradores da força-tarefa Lava Jato, o ex presidente executivo (CEO) da empresa americana Vantage Drilling teria pago propina para Jorge Luiz Zelada, diretor internacional da Petrobras entre 2008 e 2012; Eduardo Vaz da Costa Musa, gerente-geral da área internacional entre 2006 e 2009; e para o PMDB, partido que indicara ambos aos cargos.

Segundo a investigação, o executivo - em conjunto com Hsin Chi Su, representante da empresa chinesa TMT, e Hamylton Padilha, lobista que atuava na Petrobras - repassou aproximadamente US$ 31 milhões. O objetivo era obter vantagem para a empresa americana no contrato de fretamento do navio-sonda Titanium Explorer, celebrado com a Petrobras no valor de US$ 1.816.000,00.



E-mails trocados entre os envolvidos são a principal evidência de que Bragg e, consequentemente, Vantage Drilling tinham ciência da ilegalidade. As mensagens eletrônicas também foram corroboradas por novo depoimento prestado, como colaboração, por Hamylton Padilha.



Auditorias