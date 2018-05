Justiça retoma audiências do processo de Lula envolvendo sítio de Atibaia

A Justiça Federal retoma nesta segunda-feira (7) as audiências do processo sobre o sítio de Atibaia, no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos réus. Nesta fase, as testemunhas de defesa serão ouvidas por videoconferência de São Paulo e presencialmente em Curitiba.





As audiências por videoconferência começaram às 9h30 e terminaram por volta das 10h50. No período tarde, as oitivas começam às 14h. Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nesta ação. Ele foi denunciado em maio de 2017 e se tornou réu em agosto no mesmo ano.



O processo investiga se ex-presidente recebeu propina da Odebrecht e da OAS por meio da aquisição e de reformas no Sítio Santa Bárbara, em Atibaia, no interior de São Paulo, atribuído a ele.Conforme denúncia do Ministério Público Federal (MPF), as melhorias no imóvel totalizaram pouco mais de R$ 1 milhão.