Justiça prorroga prisão de ex-secretário de Alckmin

A pedido do Ministério Público Federal, a decisão da juíza Maria Isabel do Prado, 5.ª Vara Criminal Federal de São Paulo, decidiu prorrogar por mais cinco dias as prisões temporárias de Laurence Casagrande Lourenço, ex-presidente da Dersa e ex-secretário de Logística e Transportes o governo Alckmin, e outros seis investigados. Eles são suspeitos do desvio de R$ 600 milhões na construção do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo.

Casagrande foi preso no último dia 21, na Operação Pedra no Caminho. Também foram detidos o executivo da Dersa Pedro da Silva, Benedito Trida (engenheiro fiscal da Construtora OAS), Edison Mineiro Ferreira dos Santos (engenheiro fiscal do Consórcio Mendes Júnior-Isolux Corsan), Pedro Paulo Dantas (gestor do empreendimento Rodoanel Trecho Norte e atual diretor da estatal), Adriano Francisco (engenheiro fiscal da Acciona Infraestruturas) e Valdir Dos Santos Paula, que teria atuado na movimentação de dinheiro nas contas das empresas SCJ Agropecuária e Stars Bar.

O prazo para soltura do grupo terminava ontem (25), mas a juíza argumenta que a detenção é necessária para garantir a proteção das provas ainda não produzidas pela autoridade policial. Segundo o despacho, a investigação continua em andamento, com oitiva de testemunhas, perícia e análise do conteúdo do material, documental e digital apreendido.