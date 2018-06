Justiça nega transferência de Cabral para batalhão da PM

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um batalhão da Polícia Militar.

Cabral está preso na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), mas sua defesa alega que o local é inadequado e solicita garantia de direitos fundamentais.

Porém, o juiz Rafael Estrela, da Vara de Execuções Penais, considerou que não há desrespeito aos direitos, já que o ex-governador cumpre pena em uma cela individual, isolado dos demais presos. O banho sol também é feito separado dos outros detentos, de acordo com o magistrado.

O juiz acrescentou que não há norma legal que autorize o ex-governador a cumprir pena em um batalhão da PM e que não se verificou nenhuma condição humilhante para Cabral em Bangu 8.

Detenção

O ex-governador foi preso em novembro de 2016 por corrupção e lavagem de dinheiro em processos que tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba e na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Cabral ficou em Bangu logo que foi detido. Depois passou pela Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica (zona norte do Rio), e pelo Complexo Médico de Pinhais, no Paraná, antes de voltar a Bangu 8.