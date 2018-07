Justiça nega pedidos de entrevistas a Lula na prisão

A juíza Carolina Moura Lebbos, da 13ª Vara Federal de Curitiba, entendeu que seria "amplitude" de direitos

A juíza Carolina Moura Lebbos, da 13ª Vara Federal de Curitiba, negou nesta quarta-feira (11) pedidos de visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele fosse entrevistado por veículos de imprensa dentro da prisão. A magistrada atua coo substituta do juiz Sérgio Moro, que está de férias.



Na decisão, a juíza alega que o pedido de visitação deve ser reivindicado pelo próprio ex-presidente e não por "terceiros". Os requerimentos foram apresentados tanto pelos veículos de comunicação quanto pelo PT. A sigla tenta viabilizar as entrevistas já que Lula é o pré-candidato do partido para a Presidência da República.



A magistrada afirmou ainda que não há previsão legal para que a visitação seja requerida para a realização de entrevista. "Não há previsão constitucional ou legal que embase direito do preso à concessão de entrevistas ou similares", afirmou.



A entrevista, para a juíza, poderia ser caracterizada como "amplitude" de direitos. A comunicação poderia, no entanto, ser realizada de forma escrita. "O contato do preso com o mundo exterior se dá por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes", destacou.



Lula está preso desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Ele cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A denúncia, no âmbito da Operação Lava Jato, considerou que houve favorecimento ilícito entre o petista e a construtora OAS pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP).