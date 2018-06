Justiça nega excluir recomendação da Comissão da Verdade

A Justiça Federal em Brasília negou pedido de anulação de um trecho do relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV), nesta segunda-feira (11). A decisão indeferiu mandado de segurança coletivo encaminhado pela Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, contrária a artigo do relatório que orientava a desmilitarização das polícias militares estaduais.

No entendimento da juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal, o parecer a comissão não obriga a implantação das recomendações e apenas sugeriu o que entende como nova forma de gestão para a segurança pública.



"Tais recomendações não possuem qualquer caráter vinculante, e não produzem efeitos concretos, pois qualquer cidadão poderá prestar tais informações à Comissão. Além disso, a desmilitarização da polícia militar estadual depende de projeto de emenda constitucional, com a aprovação do Poder Legislativo Federal; não restando, pois, comprovada a demonstração de qualquer violação ao direito líquido e certo da impetrante", decidiu a juíza.



A Comissão Nacional da Verdade encerrou os trabalhos em dezembro de 2014, após dois anos e sete meses de trabalho. O relatório final reúne documentos sobre violações de direitos humanos, mortes e desaparecimentos cometidos durante o regime militar. O documento recomenda ainda a responsabilização de mais de 300 agentes responsáveis pelas violações, entre eles, os cinco generais que foram presidentes da República.