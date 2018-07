Impresso do site do Jornal Destak, em www.destakjornal.com.br

Justiça Federal tem 1,2 mil mandados de prisão não cumpridos

Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que há 1.207 procurados e 4 foragidos do sistema; entre as condenações estão crimes do colarinho branco e tráfico internacional de drogas