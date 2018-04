Justiça Federal do DF aceita denúncia contra ‘quadrilhão do MDB’

Nesta segunda-feira (9), nove suspeitos de integrar o chamado "quadrilhão do MDB" se tornaram réus, entre eles aliados do presidente Michel Temer. A denúncia foi aceita nesta tarde pelo juiz Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília. A investigação é sobre o crime de organização criminosa, no âmbito da Operação Greenfield, que apura desvios em fundos de pensão de bancos públicos.





De acordo com a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR), o ex-presidente Michel Temer seria o líder da organização criminosa. A denúncia contra o ex-presidente, no entanto, foi negada pelo Congresso Nacional em 2017.Fazem parte do inquérito as delações dos executivos da J&F, De acordo com os relatos, executivos da Odebrecht participaram de jantar no Palácio do Jaburu, residência oficial de Temer na época, com a presença de Padilha, para negociar propina ao MDB.

A Operação Greenfield envolve também as apurações realizadas na Operação Skala, que investiga suposto favorecimento de empresas do setor portuário por meio de decreto assinado por Temer em 2017. Yunes e o Coronel Lima estão entre os 13 suspeitos que chegaram a ser presos no dia 29 de março, para prestar depoimento.