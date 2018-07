Justiça do DF nega pedido de liberdade a Eduardo Cunha

O ex-deputado está preso desde outubro de 2016; chegou a conseguir liberdade este ano, mas permanece detido devido a outros processos

O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, rejeitou nesta quinta-feira (12) um pedido de liberdade ao ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB-RJ). A defesa contestava a condenação referente a Operação Patmos, na qual o político é acusado de receber propina da JBS.



A Operação é baseada na delação premiada do empresário Joesley Batista. Os relatos indicam que o ex-deputado foi pago para não conceder informações à Polícia Federal sobre irregularidades cometidas por colegas de partido, como o próprio presidente Michel Temer.



Eduardo Cunha está preso desde 2016, por processo no âmbito da Operação Lava Jato. Ele é acusado de receber propina por meio de contrato de exploração de Petróleo no Benin, na África. Os valores eram enviados para contas na Suíça.



Cunha chegou a receber liberdade do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal (STF) em junho, mas permaneceu preso devido a condenação em outros processos. O habeas corpus aceito foi referente à ação que investiga recebimento de propina em troca de favorecimento às empresas Odebrecht e OAS, nas obras do estádio Arena das Dunas, para a Copa 2014.