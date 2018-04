Justiça determina multa de R$ 500 mil por dia para acampamentos em Curitiba

Decisão recai sobre manifestantes favoráveis e contrários à prisão do ex-presidente Lula

O juiz substituto da 3ª Vara da Fazenda Pública, Jailton Juan Carlos Tontini, assinou uma decisão que fixa multa diária de R$ 500 mil aos manifestantes de movimentos favoráveis e contrários ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A deliberação recai sobre todos que ocupam o entorno da Superintendência da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, em Curitiba.



São réus a Central Única dos Trabalhadores (CUT); o Partido dos Trabalhadores (PT/PR); Movimento Curitiba Contra Corrupção; Movimento Brasil Livre (MBL) e Movimento UFPR Livre. Desde que o ex-presidente foi conduzido para o prédio cerca de 500 pessoas ocupam os arredores da Superintendência da PF.



No despacho, o juiz Carlos Tontini detalha que "diante do elevado número de pessoas existentes na área e com o intuito de dissuadir os réus – evitando, inclusive, a necessidade de medidas mais enérgicas, como, por exemplo, o uso de força policial –, compreende-se que o valor da multa diária deve ser estabelecido em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada réu que descumprir a ordem judicial, e sem prejuízo de eventuais outras sanções cíveis e criminais aplicáveis".