Justiça bloqueia bens de Lula, Instituto e empresa de palestras

Medida foi justificada como uma garantia do pagamento de dívida de quase R$ 30 milhões

A Justiça Federal, em São Paulo, determinou nesta terça-feira (10) o bloqueio de quase R$ 30 milhões em bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Okamotto, do Instituto Lula e da L.I.L.S., empresa de palestras do petista.



A 1ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo alegou que a medida é uma forma de garantir o pagamento de dívida fiscal com a União. O processo segue em segredo de justiça.



De acordo com a decisão, Lula, o instituto e a empresa de eventos teriam débito de R$ 15 milhões. Já no caso de Okamotto, presidente do instituto, o valor superaria R$ 14 milhões.



Para o Instituto Lula, a decisão tem como objetivo limitar as possibilidades de defesa. A defesa do ex-presidente vai recorrer da decisão.