Jungmann diz que chance de golpe militar é de 'menos um'

Ex-ministro da Defesa e atual ministro da Segurança Pública defendeu a fala de Villas Boâs e disse que 'não vê força política' para retorno à ditadura militar

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que, de zero a dez, a chance de se ter um novo golpe militar de 1964 no Brasil é de menos um.



A declaração foi feita nesta quarta-feira (4) após jornalistas perguntarem ao ministro sobre a repercussão da fala do general do Exército, Eduardo Villas Bôas, que usou o Twitter na noite desta terça-feira (3), para dizer que a instituição compartilha "o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia".



O general não citou nomes, mas sugeriu que o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha a prisão em segunda instância. Nesta quarta (4), o Supremo decide sobre um habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula que tenta evitar a sua prisão até que todos os recursos à sua condenação estejam esgotados.



"Não vejo nenhuma força política, à exceção daquelas que são absolutamente minoritárias, propor um retorno ao passado. Ninguém quer isso e isso não tem o menor curso no Brasil, eu posso assegurar", disse, durante um evento nas proximidades da Rocinha para anunciar medidas socioeducativas para a região.