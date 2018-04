Juíza nega visita de Prêmio Nobel a Lula

Argentino Adolfo Perez Esquivel pediu para visitar outras dependências da Polícia Federal em Curitiba, mas todos os pedidos foram negados

A juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, negou nesta segunda-feira (18) a autorização para que o Prêmio Nobel da Paz, de 1980, o argentino Adolfo Perez Esquivel visite o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Desde que iniciou o cumprimento da pena, no último dia 7, Lula não teve todos os pedidos de visita política negados pela Justiça.

Esquivel é presidente da organização não governamental Serviço de Justiça e Paz (Serpaj). Além da sala onde está Lula, o prêmio Nobel também pediu para conhecer as outras instalações da superintendência. Todos os pedidos foram negados.

"Efetivamente, não há fundamento legal a amparar a pretensão deduzida", disse a juíza no despacho.

A juíza disse ainda que não há indicativo de violação a direitos dos presos na carceragem da PF. "Especificamente em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reservou-se, inclusive, espécie de Sala de Estado Maior, separada dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física", disse.



Indicação

No dia em que Lula teve a prisão decretada, Esquivel lançou uma campanha que pede que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva seja indicado para receber a condecoração. A campanha lançada pelo ativista pede Lula seja indicado ao Prêmio Nobel da Paz por "sua luta contra a pobreza".



No documento, o líder argentino alega que Lula, durante o período que foi presidente da República, desenvolveu políticas públicas no combate à fome e à pobreza no país, "que tinha uma das maiores desigualdades sociais do mundo", diz o documento.



"O governo de Lula foi uma construção democrática e participativa com meios não violentos que elevou o nível de vida da população e deu esperança aos setores mais necessitados", afirmou o Nobel da Paz.

Adolfe Pérez Esquivel recebeu o Nobel da Paz em 1980, pela sua atuação na fundação do Serviço, Paz e Justiça na América Latina, ao lado de diversos ativistas sociais. A fundação atuou na defesa dos direitos humanos contra os atos praticados pelas ditaduras militares na América Latina.

A carta que Esquivel irá apresentar ao Comitê Nobel da Noruega será entregue em setembro deste ano. Em poucas horas, o documento já obteve mais de 4 mil assinaturas favoráveis à candidatura de Lula.