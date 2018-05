Juíza manda prender José Dirceu

Decisão é da juíza federal substituta Gabriela Hardt; ex-ministro deve se entregar na sede da Polícia Federal em Brasília

A juíza federal substituta Gabriela Hardt, da 13ª Vara de Curitiba, determinou no começo da noite desta quinta-feira (17) a prisão do ex-ministro José Dirceu. Na decisão, a magistrada afirma que os advogados do petista afirmaram que ele irá se entregar.



A magistrada determinou que o ex-ministro se entregue na carceragem da Polícia Federal de Brasília até às 17h desta sexta-feira (18). Os detalhes da entrega serão acertados entre os advogados do petista e o chefe da Polícia Federal em Brasília.



De acordo com a decisão, tão logo se entregue à Polícia Federal em Brasília Dirceu será transferido para o Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba. É lá que estão presos outros detentos condenados pela Operação Lava Jato.



A decisão foi publicada às 19h16, poucas horas depois de o Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região (TRF) negar por unanimidade, aos embargos de declaração em embargos infringentes do ex-ministro José Dirceu. Com a decisão, o tribunal determinou a imediata comunicação à Justiça para a execução provisória das penas de José Dirceu.