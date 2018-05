Juiz determina retirada de benefícios de Lula

Despacho do juiz de primeira instância obriga a União a retirar do ex-presidente quatro seguranças, dois motoristas e dois assessores

O juiz federal Haroldo Nader, da 6ª Vara Federal de Campinas determinou nesta quinta-feira a suspensão de todos os benefícios que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha direito por ter ocupado o cargo entre 2003 a 2010. O despacho do juiz de primeira instância obriga a União a retirar do ex-presidente quatro seguranças, dois motoristas e dois assessores. A decisão cabe recurso.

Lula está preso desde o último dia 7 de abril na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele cumpre pena de 12 anos e um mês de detenção pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro pelo caso do triplex do Guarujá. Em nota, os advogados do ex-presidente Lula afirmam que a decisão causa "perplexidade".

A retirada dos benefícios foi solicitada em uma ação popular apresentada por Rubens Alberto Gatti Nunes, justificando que não seriam mais necessários mais os benefícios, visto que Lula está preso. Em sua decisão, o juiz justifica que ocorre desvio da finalidade. Segundo o juiz, Lula deverá ficar preso pelo menos por dois anos.

O juiz ressalta que Lula está sob custódia permanente do Estado, em sala individual, ou seja, sob proteção da Polícia Federal, que lhe "garante muito mais segurança do que tivera quando livre, com alguns agentes a acompanhar-lhe aonde fosse".

A retirada dos dois veículos também foi justificada pelo fato de qualquer deslocamento do ex-presidente só ocorrerá "sob escolta da Polícia Federal." Em relação aos assessores, o despacho informa que não há justificativa razoável, já que o ex-presidente está detido, apartado dos afazeres normais, atividade política, profissional e até mesmo social.

Para a defesa, a decisão do magistrado é equivocada. "Nenhum juiz pode retirar direitos e prerrogativas instituídas por lei a ex-presidentes da República, acrescentando que há pareceres de juristas sobre a matéria assegurando que as prerrogativas são vitalícias e não comportam qualquer tipo de exceção", afirmou em nota.