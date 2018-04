Juiz autoriza 42 depoimentos em inquérito que tem amigos de Temer como réus

A pedido do MPF, 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília convoca testemunhas a fim de elucidar investigações sobre o chamado 'quadrilhão do MDB'

O juiz Marcus Vinicius Reis, da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, autorizou nesta segunda-feira (16) a convocação de 42 testemunhas para depor no processo em que aliados do presidente Michel Temer são investigados pelo chamado "quadrilhão do MDB". O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal e foi acatado por Marcus Vinicius.



Entre os 42 depoentes estão 36 delatores da Operação Lava Jato. Algumas testemunhas que serão ouvidas no processo são o executivo Marcelo Odebrecht; o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró; Ricardo Pessoa, executivo da UTC; o ex-senador Delcídio do Amaral e o ex-ministro Antônio Palocci.



Já entre os réus do processo, estão os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha (MDB) e Henrique Eduardo Alves (MDB); e os amigos de Temer - João Baptista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo; o advogado José Yunes, ex-assessor do presidente; e o ex-assessor da Presidência, Rodrigo Rocha Loures (MDB).



Prisão negada

No último dia 11, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, negou o pedido de prisão preventiva feito pelo MPF contra os ex-assessores do presidente Michel Temer. Marcos Vinícius foi o responsável por aceitar a denúncia do MP contra o grupo conhecido como "quadrilhão do MDB" e tornar réus os citados.

O MPF já havia apontado as notícias de que Temer pretende se candidatar à reeleição como indício de risco de que o grupo continuaria a praticar crimes "com o fim de garantir a perpetuação do grupo criminoso no controle central da máquina estatal federal". Entretanto, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos recusou o argumento.



"Afirmar que anunciada candidatura de Michel Temer à Presidência da República (reeleição) importe na permanência da empresa criminosa e na prática de ilícitos penais por parte dos requeridos demanda a indicação de fatos atuais (contemporâneos) nesse sentido, circunstância que não se verificou", escreveu o magistrado na decisão publicada nesta quarta-feira (12).

Todos os ex-deputados citados já se encontram presos de maneira preventiva em razão de outras investigações. Apenas Rocha Loures teve concedida a prisão domiciliar. José Yunes e João Baptista Filho chegaram a ser presos temporariamente em 29 de março na Operação Skala, por ordem do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas, após serem interrogados pela Polícia Federal (PF), foram soltos em 1º de abril.

Yunes é apontado pelo operador financeiro Lúcio Funaro, delator da Operação Lava Jato, como um dos responsáveis por administrar as propinas que seriam supostamente pagas ao presidente Michel Temer. De acordo com Funaro, Yunes utilizaria o investimento de montantes ilícitos em sua incorporadora imobiliária para lavar o dinheiro da propina e mascarar a origem das quantias.Em nota, o advogado de Yunes, José Luis Oliveira Lima, classificou a prisão de seu cliente como "inaceitável". Segundo Lima, Yunes vinha colaborando com as investigações. Em novembro do ano passado, Yunes já havia prestado depoimento à PF também no âmbito do inquérito dos portos, no qual o ministro Barroso autorizou a quebra do sigilo bancário do presidente. Na época, Yunes relatou uma operação de venda de imóvel a Temer.