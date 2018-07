Josué Gomes (PR) avalia convite para ser vice de Alckmin

O empresário foi indicado por partidos do Centrão, que encaminharam apoio ao tucano

O empresário Josué Gomes (PR) divulgou nota nesta sexta-feira (20) confirmando que foi indicado por siglas do Centrão como vice para compor a chapa de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República. Sem confirmar se aceitará o convite, o político agradeceu a sugestão e sinalizou que analisa a possibilidade.



"Recebi com responsabilidade essa possível indicação. Agradeço a confiança que as lideranças depositam em meu nome. No meu retorno [de viagem], procurarei inteirar-me dos encaminhamentos feitos pelos partidos, para que possa tomar uma decisão", disse.



Josué informa no comunicado que cumpre uma viagem à trabalho ao exterior. O nome foi uma sugestão do PR juntamente com o DEM, PP, PRB e SD. Na nota, ele citou uma frase do pai, José Alencar ex-vice presidente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Vice não manda nada e deve evitar atrapalhar", escreveu.



Os partidos do Centrão se organizam para confirmar nas convenções partidárias o apoio ao pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. As lideranças das siglas se reuniram ao longo desta quinta-feira (19) com o objetivo de definir um nome para o bloco.



Vices

O período de convenções partidárias, que define as coligações, foi iniciado nesta sexta-feira (20). No entanto, o único vice confirmado até o momento é o Sônia Guajajara, que compõe a chapa de Guilherme Boulos, pelo PSOL.



Um dos candidatos que confirmou a candidatura, Ciro Gomes (PDT), tenta negociar uma formação de chapa com o PSB - o partido, no entanto está dividido, com parte dos dirigentes defendendo um apoio ao ex-presidente Lula.



O segundo pré-candidato com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto é Jair Bolsonaro, do PSL. Recentemente, o cotado para vice, general Heleno (PRP), rejeitou a proposta.