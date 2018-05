José Dirceu deixa sua casa em Brasília e deve se entregar à Polícia

Ex-ministro tem até às 17h desta sexta-feira para se entregar à Polícia Federal; ele iá cumprir pena em Curitiba

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu deixou sua casa, na região do Sudoeste, em Brasília, pouco antes das 14h. A expectativa é que o petista vá em direção à Polícia Federl, onde tem até às 17h para se entregar, em Brasília, para iniciar o cumprimento da pena a que foi condenado pela Operação Lava Jato.



Dirceu irá cumprir pena em Curitiba, como foi determinado pela juíza federal substituta Gabriela Hardt, substituta do juiz federal Sérgio Moro. O ex-ministro do governo Lula foi condenado há mais de 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no processo que investigou as irregularidades na diretoria de Serviços da Petrobras, que era encabeçada por Renato Duque, já preso.



Dirceu é acusado de ter recebido R$ 12 milhões em propina da Engevix, por meio de contratos superfaturados com a diretoria de serviços da Petrobras. A defesa de Dirceu nega as acusações e considerou a ordem de prisão como um fato "desnecessário.

Ontem, tão logo foi divulgada a decisão do TFR4, a própria defesa do petista informou à Justiça que não seria necessário a Polícia Federal ir até a casa do petista porque ele mesmo iria se entregar. O ex-deputado vai se apresentar na na carceragem da Polícia Federal de Brasília.