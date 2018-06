Joesley e ex-procurador Marcelo Miller viram réus

Eles são acusados de irregularidades durante as negociações para o acordo de delação premiada

A Justiça Federal de Brasília aceitou nesta quinta-feira (28) a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o empresário Joesley Batista, do grupo J&F, e o ex-procurador da República Marcelo Miller. Eles são acusados de corrupção durante a negociação do acordo de delação premiada.



Também se tornaram réus a advogada Ester Flesch, que teria participado da contratação de Miller e Francisco de Assis e Silva, um dos delatores do grupo.



De acordo com as investigações, Miller teria recebido R$700 mil para blindar os donos da J&F nas investigações. O ex-procurador teria ainda aproveitado o cargo para obter informações privilegiadas. O caso estaria comprovado em documentos que detalham a relação entre o escritório de advocacia e Miller. A denúncia corre em sigilo.



Ainda em setembro, quando a suspeita foi divulgada, a defesa do ex-procurador divulgou nota afirmando que Miller "nunca atuou como intermediário entre o grupo J&F ou qualquer empresa e o procurador-geral da República Rodrigo Janot ou qualquer outro membro do Ministério Público Federal".