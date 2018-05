Joesley Batista é alvo de nova denúncia

O ex-executivo da J&F foi denunciado pela Procuradoria da República da Primeira Região, em Brasilia, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro

A Procuradoria da República da Primeira Região (PRR-1), em Brasília, apresentou nova denúncia contra o ex-executivo do grupo J&F, Joesley Batista. Ele é suspeito de participar do pagamento de mesada ao procurador da República Ângelo Goullart Vilella, que integrou a equipe da Operação Greenfield, que apura desvios em fundos de pensão.



Seriam pagos R$ 50 milhões em troca de informações privilegiadas. Ao total cinco pessoas foram denunciadas. Além de Joesley e Goullart são alvos da investigação, como intermediadores do esquema, o ex-executivo da J&F, Franscisco de Assis e Silva; o presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), Juliano Costa Couto; o publicitário André Gustavo Vieira e o advogado Willer Tomaz.



São investigados os crimes de corrupção, violação de sigilo funcional, lavagem de dinheiro e embaraço a investigações. O caso será analisado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília.



A apuração partiu do depoimento de Joesley e Franscisco de Assis. O termo de delação previa que os colaboradores não seriam denunciados, mas a Procuradoria-Geral da República (PGR) revogou os benefícios após suspeita de omissão de informações.



Operação Greenfield

Deflagrada em setembro de 2016, a Operação Greenfied apura esquema de fraude nos maiores fundos de pensão da Caixa Econômica Federal (Funcef), Petrobras (Petros), Banco do Brasil (Previ) e Correios (Postalis). Em março deste ano, dezessete pessoas foram denunciadas por gestão temerária e desvio de recursos.