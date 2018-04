Joesley Batista diz que entregou mala com dinheiro para senador

Segundo empresário, dinheiro foi entregue em uma garagem em São Paulo; defesa do senador nega as acusações

O empresário Joesley Batista, do grupo J&F afirmou em depoimento prestado á Polícia Federal no último dia 6, a suposta entrega de uma mala com dinheiro ao senador Ciro Nogueira (PP-PI).



Segundo o empresário, a mala teria R$ 500 mil. Na terça-feira, o senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Na sua casa, os policiais encontraram R$ 200 mil em espécie.Ele é investigado por tentativa de obstrução à Justiça, já que teria tentado comprar o silêncio de um ex-assessor.



A conversa entre o empresário e o senador foi gravada pelo delator, que entregou a gravação à Polícia Federal. O sistema foi o mesmo usado por Joesley para outra delação, que envolveu Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor especial do presidente da República Michel Temer. Loures foi flagrado carregando uma mala com R$ 500 mil, que segundo o empresário seria propina para o presidente da República.



Segundo o empresário, a mala de dinheiro teria sido entregue por Ricardo Saud para o senador na garagem da casa do empresário, em São Paulo. A defesa do senador nega as acusações e diz que Joesley e Nogueira mantinham uma relação "republicana".