Joaquim Barbosa se filia ao PSB

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa assinou, na noite desta sexta-feira (6), em São Paulo, sua filiação ao PSB. Desde o início do segundo semestre de 2017 Joaquim Barbosa demonstra interesse em concorrer à Presidência da República na corrida eleitoral deste ano. Entretanto, ainda encontra certa resistência de parte dos membros da sigla para ocupar o posto de pré-candidato ao Planalto.Mesmo assim, o presidente do partido, Carlos Siqueira, comemorou a filiação do ex-ministro à legenda. Para ele, a trajetória de Joaquim Barbosa é "admirável" e sua admissão vai "reforçar e qualificar os quadros do partido"."É uma satisfação contar com o ex-ministro no PSB neste momento tão desafiador do nosso país. Ele deixou sua marca pessoal de firmeza e independência, e, ao colocar em discussão na Corte pautas progressistas, contribuiu para um significativo avanço civilizatório da sociedade brasileira", avaliou Siqueira durante a cerimônia.